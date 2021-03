Covid, Brusaferro: “Curva decresce. La scuola è una priorità, non vogliamo richiuderla” (Di sabato 27 marzo 2021) “La Curva dell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha parlato delle fase dell’emergenza coronavirus in cui ci troviamo. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ribadito che la scuola "è sempre stata una priorità, non solo in Italia. Anche l'Oms ha attivato un tavolo di lavoro su questo tema" (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 marzo 2021) “Ladell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la. Continuiamo così per guadagnare altri spazi”. Così Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha parlato delle fase dell’emergenza coronavirus in cui ci troviamo. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ribadito che la"è sempre stata una, non solo in Italia. Anche l'Oms ha attivato un tavolo di lavoro su questo tema" (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Advertising

Corriere : Brusaferro (Cts): «Casi in calo, c’è spazio per riaprire solo la scuola» - SkyTG24 : Covid, Brusaferro: “Curva decresce. La scuola è una priorità, non vogliamo richiuderla” - Adnkronos : #Covid, Brusaferro: 'Curva contagi scende, #estate più libera' - hurried57 : Brusaferro: «Contagi in calo, l’estate sarà più libera» - pino616gmailco1 : Brusaferro: «Contagi in calo, l’estate sarà più libera» -