Brescia | 25enne minaccia e sequestra la convivente | arrestato

(Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Un operaio di 25 anni, pregiudicato, hato lanelno ed è statodai carabinieri di Orzinuovi insieme ai militari di Verolanuova. Il tutto ha avuto inizio nel pomeriggio del 24 marzo da una semplice segnalazione alla Centrale Operativa di Verolanuova per una coppia che discuteva animatamente in strada a Pompiano (). L’uomo gridava “adesso basta ti ammazzo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Unbresciano è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni della convivente, ... È accaduto in provincia ditra Pompiano, dove la coppia ha litigato in strada e dove la ...... sempre in provincia di: qui la madre della ragazza ha chiamato la figlia e durante la ... La ragazza ora è in una località protetta Il tutto mentre ilascoltava la chiamata in vivavoce: ...Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Un operaio di 25 anni, pregiudicato, ha sequestrato la convivente nel bresciano ed è stato arrestato dai carabinieri di Orzinuovi insieme ai militari di Verolanuova. Il t ...Picchiata, rapita e costretta a camminare nuda in un bosco perchè aveva deciso di interrompere la relazione. Ha vissuto momenti di vero terrore la giovane di circa 30 anni costretta a subire tali viol ...