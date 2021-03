Beautiful | trame dal 28 marzo al 3 aprile 2021 | il tradimento

(Di sabato 27 marzo 2021) Cosa succederà ai protagonisti didal 28al 3? Ecco tutti i colpi di scena che alimenteranno una settimana scoppiettante. Liam scappa da Steffy Sono puntatedal 28al 3molto particolari e con colpi di scena che cambieranno del tutto la trama. Liam ha fatto la proposta di matrimonio a Hope, ma la dose di romanticismo va ad esaurirsi in pochissimi secondi vista la richiesta dell'uomo. Lo Spencer infatti mette la Logan con le spalle al muro: se si sposano, dovrà rinunciare per sempre a Douglas e non vedere mai più Thomas. Una scelta che mette in confusione Hope, seppur dopo una grande lite tra il fidanzato e Forrester condita da minacce e grandi urla. La Logan si chiede perché debba rinunciare a ...

28 marzo - 3 aprile: Hope vede Steffy baciare Liam e lo lascia Thomas senza farsi vedere ha sentito tutto e così seguirà Hope e non appena la ragazza arriverà a casa di Steffy, ...Le anticipazioni didal 29 marzo al 4 aprile svelano che Steffy confesserà al padre di fare il tifo per Zoe, spera così che il fratello metta la testa a posto. Ridge, d'altro canto, spinge ...Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful anche oggi. Pronti per scoprire quello che accadrà in attesa della puntata domenicale ? Tutti i dettagli con le nostre anticipazioni che ci ...Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 29 marzo al 2 aprile sulla Cbs raccontano che Ridge apparirà dispiaciuto in quanto Brooke si ostina a non credere alla ...