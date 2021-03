Amici 20, seconda puntata: Ibla eliminata nella prima manche (Di domenica 28 marzo 2021) . La squadra guidata da Arisa e da Lorella Cuccarini perde un altro pezzo del team. Dopo , eliminati lo scorso sabato, è Claudia Iacono ( ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) . La squadra guidata da Arisa e da Lorella Cuccarini perde un altro pezzo del team. Dopo , eliminati lo scorso sabato, è Claudia Iacono ( ...

Advertising

killmymindxalwu : RT @mylordxerm: seconda puntata di Amici e ancora Rosa è là dentro quando in realtà non doveva neanche entrare. #Amici20 - Maryss84 : Cmq fin quando si farà votare a una giuria succederà praticamente sempre che la seconda sfida la faranno vincere a… - melissatassone_ : RT @mylordxerm: seconda puntata di Amici e ancora Rosa è là dentro quando in realtà non doveva neanche entrare. #Amici20 - chiara0174 : RT @mylordxerm: seconda puntata di Amici e ancora Rosa è là dentro quando in realtà non doveva neanche entrare. #Amici20 - leyrahexia : RT @MeanGorgeous: #amici20 Tommaso non prende il punto, Serena rischia di essere eliminata mentre Martina e rosa per la seconda settimana… -