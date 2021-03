Al-Araqib: Israele distrugge per 185° volta il villaggio beduino (Di sabato 27 marzo 2021) Le forze israeliane hanno demolito per la 185° volta le case nel villaggio di al-Araqib, in palestinese. Precisamente nel deserto di Najaf (Negev) nel sud del Paese, lasciando decine di persone senza fissa dimora. Ma vediamo insieme la situazione. Qual è la storia di al-Araqib? Le famiglie beduine di Arakib ribadiscono di possedere circa 4.600 Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Le forze israeliane hanno demolito per lale case neldi al-, in palestinese. Precisamente nel deserto di Najaf (Negev) nel sud del Paese, lasciando decine di persone senza fissa dimora. Ma vediamo insieme la situazione. Qual è la storia di al-? Le famiglie beduine di Arakib ribadiscono di possedere circa 4.600

