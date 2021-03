Agente Vidal: “Rimarrà all’Inter. Quest’anno vuole lo Scudetto e il prossimo la Champions” (Di sabato 27 marzo 2021) Fernando Felicevich, Agente di Arturo Vidal, ha parlato a La Gazzetta dello Sport parlando del futuro del cileno: “Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter. Ora vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions. A breve tornerà in campo”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Fernando Felicevich,di Arturo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport parlando del futuro del cileno: “Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane. Oralo, l’annola. A breve tornerà in campo”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

