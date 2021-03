Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 14:10 (Di venerdì 26 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio scende il valore della nazionale che passerebbe dalle 1:16 della scorsa settimana 108 e il primo dato che filtra dal monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sul quale si stabilirono i nuovi colori delle regioni Lazio spero di tornare in arancione come la Toscana dal sabato di Pasqua comunque tutti Italia tornerà Rossa fino a Pasquetta in programma anche la cabina di regia convocata da draghi sul tavolo il nuovo decreto legge attesa per quale ritorno i colori tradizionali lo spostamento tra regioni per vaccinare il 80% degli italiani entro settembre occorre triplicare il ritmo attuale Con 460000 dosi al giorno secondo l’amministratore delegato di Air European House Ambrosetti demolli Deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordati con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio scende il valore della nazionale che passerebbe dalle 1:16 della scorsa settimana 108 e il primo dato che filtra dal monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sul quale si stabilirono i nuovi colori delle regioni Lazio spero di tornare in arancione come la Toscana dal sabato di Pasqua comunque tutti Italia tornerà Rossa fino a Pasquetta in programma anche la cabina di regia convocata da draghi sul tavolo il nuovo decreto legge attesa per quale ritorno i colori tradizionali lo spostamento tra regioni per vaccinare il 80% degli italiani entro settembre occorre triplicare il ritmo attuale Con 460000 dosi al giorno secondo l’amministratore delegato di Air European House Ambrosetti demolli Deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordati con ...

