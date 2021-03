Napoli, mezza Europa su Zielinski: ma De Laurentiis alza il muro (Di venerdì 26 marzo 2021) Piotr Zielinski è il gioiello del Napoli. Il polacco piace a mezza Europa, ma De Laurentiis non è intenzionato a cederlo In questa stagione, nonostante le tante difficoltà vissute dal Napoli, Piotr Zielinski è esploso definitivamente. Nel ruolo di trequartista, nei tre alle spalle della punta, ha dato fantasia alla squadra elevando il suo livello e facendo vedere giocate da urlo. Prestazioni che non hanno lasciato indifferente le big del calcio europeo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il polacco piace a mezza Europa ma Aurelio De Laurentiis non sarebbe intenzionato a cederlo. Il presidente del Napoli valuta Zielinski intorno ai 60 milioni di euro, ma il club non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Piotrè il gioiello del. Il polacco piace a, ma Denon è intenzionato a cederlo In questa stagione, nonostante le tante difficoltà vissute dal, Piotrè esploso definitivamente. Nel ruolo di trequartista, nei tre alle spalle della punta, ha dato fantasia alla squadra elevando il suo livello e facendo vedere giocate da urlo. Prestazioni che non hanno lasciato indifferente le big del calcio europeo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il polacco piace ama Aurelio Denon sarebbe intenzionato a cederlo. Il presidente delvalutaintorno ai 60 milioni di euro, ma il club non ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Zielinski interessa a club di mezza Europa, ma per il Napoli è incedibile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Zielinski interessa a club di mezza Europa, ma per il Napoli è incedibile - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Zielinski interessa a club di mezza Europa, ma per il Napoli è incedibile - napolimagazine : GAZZETTA - Zielinski interessa a club di mezza Europa, ma per il Napoli è incedibile - apetrazzuolo : GAZZETTA - Zielinski interessa a club di mezza Europa, ma per il Napoli è incedibile -