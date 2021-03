Malpezzi | l’ex renziana spacciata per cambiamento La neo capogruppo del Pd a Palazzo Madama è l’alter ego di Marcucci

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Enrico Letta cambia tutto, ma per non cambiare niente. Via i vecchi capigruppo e al loro posto due donne per placare l’ira del gentil sesso del Partito democratico che a questo giro ha saltato un turno ministeriale, ma a guardare bene un’ombra lunga e gelida si allunga ancora sul Pd e d è quella delsegretario Matteo Renzi. Se alla Camera il cattolico e renziano Graziano Delrio ha accettato cristianamente il passo indietro, al Senato il renziano Andreaha scalciato un bel po’, ma alla fine si è dovuto arrendere e così Simona, che adesso è sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, ha avuto l’unanimità nella nomina aPd al Senato, facendo fuori la scaltra Debora Serracchiani, ex amica di Renzi ed ex rottamatrice rottamata a causa della nota legge sui più puri, frutto dell’acume ...