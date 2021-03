Lockdown, al Bambino Gesù posti esauriti in neuropsichiatria infantile: “Il governo non fa nulla” (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – E’ allarme posti letto nel reparto di neuropsichiatria infantile al Bambino Gesù di Roma. Incredibile, vero? Una struttura ospedaliera che lamenta sofferenza di posti, e guarda caso non si tratta di malati di Covid-19. Anche se la pandemia è direttamente coinvolta in questa esplosione di disturbi mentali dei giovanissimi, anzi: non la pandemia, ma le restrizioni che – presuntamente, e a che prezzo? – dovrebbero contenerla. Chiamiamo le cose con il loro nome. Allarme suicidi e autolesionismo infantile al Bambino Gesù «Se continua così alla fine dell’anno avremo più di 500 ricoveri e oltre 7.000 bambini in attività diurna», racconta a Repubblica Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – E’ allarmeletto nel reparto dialdi Roma. Incredibile, vero? Una struttura ospedaliera che lamenta sofferenza di, e guarda caso non si tratta di malati di Covid-19. Anche se la pandemia è direttamente coinvolta in questa esplosione di disturbi mentali dei giovanissimi, anzi: non la pandemia, ma le restrizioni che – presuntamente, e a che prezzo? – dovrebbero contenerla. Chiamiamo le cose con il loro nome. Allarme suicidi e autolesionismoal«Se continua così alla fine dell’anno avremo più di 500 ricoveri e oltre 7.000 bambini in attività diurna», racconta a Repubblica Stefano Vicari, responsabile di...

