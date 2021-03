L’immunologa Viola a La7: “Riaperture? Con l’estate si potrà tornare a vita quasi normale. Chiusure finché non si abbassa la curva” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Per quanto riguarda le Chiusure, credo che andremo avanti fino a fine aprile, perché è fondamentale che durante la campagna vaccinale non si alzi oltremodo la curva. In merito al ritorno a una vita più o meno normale, io credo che con l’estate ce la faremo”. Sono le parole delL’immunologa Antonella Viola, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in riferimento alle misure anti-contagio adottato dal governo per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Per quanto riguarda le, credo che andremo avanti fino a fine aprile, perché è fondamentale che durante la campagna vaccinale non si alzi oltremodo la. In merito al ritorno a unapiù o meno, io credo che conce la faremo”. Sono le parole delAntonella, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in riferimento alle misure anti-contagio adottato dal governo per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

