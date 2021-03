Gand-Wevelgem 2021 | Mads Pedersen e Jolien d’Hoore a caccia del bis tra muri | pavé e sterrato

(Di venerdì 26 marzo 2021) Latorna alla sua naturale collocazione annuale, dopo che nel 2020, a causa dell’attuale pandemia, era stata posticipata ad ottobre. Dunque, domenica 28 marzo, si disputerà l’83esima edizione della prova maschile, e la decima di quella femminile. La prima misura 254 chilometri con partenza da Ypres e arrivo a, invece la seconda, quella riservata alle donne, misura 140 chilometri. Il tutto tra, per un finale che potrebbe riservare delle sorprese, visto che gli ultimi chilometri non hanno alcun tipo difficoltà altimetrica. Dunque, chi vorrà evitare uno sprint di gruppo, potrebbe muoversi da lontano e tentare l’assolo.(Team SD Worx) si presenterà al via come vincitrice ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo Il percorso e l'altimetria della Gand-Wevelgem - Eurosport_IT : Domenica la #GentWevelgem ci sarà ?? - OA_Sport : #CICLISMO Analizziamo le caratteristiche del percorso della Gand-Wevelgem 2021: il Kemmelberg, come al solito, sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Gand Wevelgem

Non è in dubbio, invece, lo svolgimento del calendario belga, in quanto il Giro delle Fiandre e tutte le altre corse che lo precedono (su tutte la, prevista per domenica 28 marzo) ...In uno scenario simile, si avvierebbero al rinvio anche l'E3 Prijs di Harelbeke in programma venerdì e lain programma domenica. Più ottimisti gli organizzatori del Giro delle Fiandre,...La Gand-Wevelgem 2021 torna alla sua naturale collocazione annuale, dopo che nel 2020, a causa dell’attuale pandemia, era stata posticipata ad ottobre. Dunque, domenica 28 marzo, si disputerà ...E’ iniziato bene questo 2021 per Davide Ballerini: l’azzurro della Deceuninck-Quick Step, ha già vinto l’Omloop Het Nieuwsblad e domenica prenderà parte alla Gand-Wevelgem, il primo dei tre appuntamen ...