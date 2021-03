F1, Valtteri Bottas: “La vettura è apparsa inguidabile in alcuni momenti, specialmente nel long run…” (Di venerdì 26 marzo 2021) La risposta che Valtteri Bottas voleva dare, ma non la vettura che si aspettava, almeno per ora. Il finlandese, nella prima giornata di lavoro del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno, ha saputo riportare nelle posizioni che contano la sua W12, dopo che nei test aveva veramente fatto dannare i piloti del team di Brackley ma, come spiega il numero 77, c’è ancora tanto lavoro da svolgere sulla sua Freccia nera. Il suo venerdì si conclude in quinta posizione con il tempo di 1:31.218 a 371 millesimi dallo scatenato Max Verstappen, ma il distacco da Lewis Hamilton, suo compagno di squadra, è di appena 136 millesimi. Il nativo di Nastola sa di essere al via della stagione più importante della sua carriera, per cui non dovrà mancare la minima occasione nei 23 appuntamenti iridati. Di pari passo, tuttavia, dovrà sviluppare in fretta una ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) La risposta chevoleva dare, ma non lache si aspettava, almeno per ora. Il finlandese, nella prima giornata di lavoro del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno, ha saputo riportare nelle posizioni che contano la sua W12, dopo che nei test aveva veramente fatto dannare i piloti del team di Brackley ma, come spiega il numero 77, c’è ancora tanto lavoro da svolgere sulla sua Freccia nera. Il suo venerdì si conclude in quinta posizione con il tempo di 1:31.218 a 371 millesimi dallo scatenato Max Verstappen, ma il distacco da Lewis Hamilton, suo compagno di squadra, è di appena 136 millesimi. Il nativo di Nastola sa di essere al via della stagione più importante della sua carriera, per cui non dovrà mancare la minima occasione nei 23 appuntamenti iridati. Di pari passo, tuttavia, dovrà sviluppare in fretta una ...

