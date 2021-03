E' il BerarDì! Il Sassuolo si gode un Mimmo versione Europeo. E il futuro?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Domenico Berardi grande protagonista in Nazionale. Ilse lo: in estate dirà di no alle offerte? Domenico Berardi è sicuramente l’uomo copertina dell’Italia di Mancini che è tornata in campo a 4 mesi di distanza dall’ultima volta e ha battuto l’Irlanda del Nord per 2-0 nella prima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Avevamo lasciato la Nazionale con un gol di Berardi e l’abbiamo ritrovata ancora con un gol dell’attaccante del. Domenico Berardi è il primo giocatore a segnare in tre match di fila con la maglia della Nazionale sotto la gestione di Roberto Mancini. Tra il 2020 e il 2021 è il capocannoniere azzurro con 4 gol all’attivo a cui vanno aggiunti gli 11 gol segnati quest’anno in campionato, nelle 22 presenze con i neroverdi. L’attaccante classe ’94 è maturato da diverso tempo. Non è questo l’anno ...