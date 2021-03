Decreto Aprile, la maggioranza si spacca. Salvini: “Pronti a non votare il provvedimento in Cdm” (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteo Salvini contro il Decreto Aprile. Il leader della Lega: “L’ok al provvedimento non è ancora certo”. ROMA – Matteo Salvini contro il Decreto Aprile. Le anticipazioni date dal premier Draghi non sono condivise dal leader della Lega. “E’ impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il prossimo mese – ha scritto su Twitter l’ex ministro – nel nome del buonsenso che lo contraddistingue, e soprattutto dei dati medici e scientifici, chiediamo al presidente Draghi che dal 7 Aprile, almeno dove la situazione sanitaria sia sotto controllo si riaprano le attività chiuse a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori negozi“. E ha aggiunto: “Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in Parlamento avrà l’ok della Lega solo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteocontro il. Il leader della Lega: “L’ok alnon è ancora certo”. ROMA – Matteocontro il. Le anticipazioni date dal premier Draghi non sono condivise dal leader della Lega. “E’ impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il prossimo mese – ha scritto su Twitter l’ex ministro – nel nome del buonsenso che lo contraddistingue, e soprattutto dei dati medici e scientifici, chiediamo al presidente Draghi che dal 7, almeno dove la situazione sanitaria sia sotto controllo si riaprano le attività chiuse a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori negozi“. E ha aggiunto: “Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in Parlamento avrà l’ok della Lega solo ...

