Daydreamer | trama 26 marzo 2021 | un nuovo inizio

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 26 marzo 2021) Anticipazioni26che si baseranno principalmente in una decisione da parte di Can e l'idea di Sanem, avvicinando i due ancora di più. L'idea di Can Nuova puntata26con alcuni colpi di scena che metteranno Sanem dinanzi ad una scelta, ideale però per la sua vita professionale. Nelle puntate precedenti abbiamo potuto assitere al cambio di vita di Emre, che ha trovato unlavoro, ma anche alla distruzione del sogno della scrittrice. Il laboratorio delle creme è stato messo infatti sotto sequestro mentre Sanem e Can si trovavano in barca, per una fuga inaspettata ma romantica. Yigit non ha retto il rifiuto della scrittrice e per questo motivo ha fatto in modo di convincere Cemal a denunciare Sanem per avergli rubato la ...