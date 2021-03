Covid: regolamento su stretta controllo export vaccini in vigore da oggi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il provvedimento e' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Gli Stati possono opporsi a patto che raggiungano una maggioranza qualificata. Leggi su borsaitaliana (Di venerdì 26 marzo 2021) Il provvedimento e' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Gli Stati possono opporsi a patto che raggiungano una maggioranza qualificata.

Advertising

Radio1Rai : ??Export #Vaccini. Il regolamento europeo per il controllo più stretto sulle esportazioni di vaccini anti Covid-19 p… - EmiSilver1 : Il regolamento del protocollo #COVID dice che in caso di illecito si rischia la retrocessione o addirittura la radi… - GCerrai : RT @LaviniaBLR: A Savona un bambino delle elementari positivo al Covid ma asintomatico si è visto negare le lezioni a distanza Motivo? Il… - PaoloMancini30 : RT @russ_mario1: L'unica cosa positiva del covid. Distruggere un regolamento che si basava sulla forma e non la sostanza. Che sia la volta… - Fedeshi_ : RT @russ_mario1: L'unica cosa positiva del covid. Distruggere un regolamento che si basava sulla forma e non la sostanza. Che sia la volta… -