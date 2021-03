**Covid: in Lombardia avviate cure con monoclonali** (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Sono state avviate in Lombardia le cure attraverso i trattamenti monoclonali su pazienti affetti da Covid19. Lo rende noto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “A oggi – spiega- tra Asst, Irccs pubblici e privati accreditati, in Lombardia i centri autorizzati alla prescrizione e somministrazione di questi trattamenti sono le 17 infettivologie presenti sul nostro territorio, oltre all’Asst Valtellina e Alto Lario. Sono poi in attesa di autorizzazione altre cinque Asst. Autorizzazione che di fatto andrà ad ampliare la platea di persone, affette da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati, che potranno essere curate con queste modalità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Sono stateinleattraverso i trattamenti monoclonali su pazienti affetti da Covid19. Lo rende noto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti. “A oggi – spiega- tra Asst, Irccs pubblici e privati accreditati, ini centri autorizzati alla prescrizione e somministrazione di questi trattamenti sono le 17 infettivologie presenti sul nostro territorio, oltre all’Asst Valtellina e Alto Lario. Sono poi in attesa di autorizzazione altre cinque Asst. Autorizzazione che di fatto andrà ad ampliare la platea di persone, affette da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi e moderati, che potranno essere curate con queste modalità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

