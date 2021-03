Conte e il grande dubbio: non è più convinto di fare il leader del M5S. Sedotti e abbandonati? (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante l’entusiasmo di Letta per “la nuova affascinante avventura” che intravede all’orizzonte nell’alleanza Pd-M5s, posizione emersa dopo il primo incontro con Conte, le cose non starebbero realmente così. Cosa si sono detti davvero Giuseppe Conte e Enrico Letta nel loro primo incontro avvenuto il 25 marzo? C’è certamente sintonia tra i due, ma politicamente li separa ancora un oceano. E, soprattutto, Conte non sapeva ancora in quale veste si ritrovasse a quell’appuntamento. Da leader disegnato del M5S, certo. Peccato che in questi giorni pare che ci abbia ripensato. E anche molto. È proprio per questo che nel Movimento le acque sono sempre più agitate. I grillini si sono affidati corpo e anima a Conte il salvatore, ma non lo vedono convinto. E anche lui, ora, pensa addirittura ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante l’entusiasmo di Letta per “la nuova affascinante avventura” che intravede all’orizzonte nell’alleanza Pd-M5s, posizione emersa dopo il primo incontro con, le cose non starebbero realmente così. Cosa si sono detti davvero Giuseppee Enrico Letta nel loro primo incontro avvenuto il 25 marzo? C’è certamente sintonia tra i due, ma politicamente li separa ancora un oceano. E, soprattutto,non sapeva ancora in quale veste si ritrovasse a quell’appuntamento. Dadisegnato del M5S, certo. Peccato che in questi giorni pare che ci abbia ripensato. E anche molto. È proprio per questo che nel Movimento le acque sono sempre più agitate. I grillini si sono affidati corpo e anima ail salvatore, ma non lo vedono. E anche lui, ora, pensa addirittura ...

