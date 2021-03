Cavatelli alle cime di rapa | la ricetta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 marzo 2021) LaDetto Fatto del 26 marzo 2021 è ladeicon ledi, un primo piatto classico ma non troppo. Ili facciamo in casa in modo semplice, ledile lessiamo e poi le frulliamo con l’olio preparato a parte. Gli ingredienti sono quelli dellaclassica della pasta con ledima per il resto è una versione che potrà piacere anche ai più piccoli. IDetto Fatto li prepariamo piccanti per gli adulti ma niente peperoncino ai bambini. Ecco ladi oggi deicon ledie lamelle di mandorle. RICETTE DETTO FATTO 26 MARZO 2021 ...