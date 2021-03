Caso tamponi, la sentenza: sette mesi di inibizione a Claudio Lotito (Di venerdì 26 marzo 2021) Caso tamponi, la richiesta della Procura Figc: multa di 210.000 euro per la Lazio e 13 mesi di inibizione per il Presidente Claudio Lotito. Niente penalizzazione. La Procura Figc ha chiesto una multa di 210.000 per la Lazio e 13 mesi e 10 giorni di inibizione per Claudio Lotito per il Caso dei tamponi. Per i medici sociali la Procura ha chiesto 16 mesi di inibizione. Caso tamponi, la richiesta della Procura Figc contro la Lazio Il Caso è quello delle presunte violazioni del protocollo anti-Covid. Nello specifico sotto la luce dei riflettori ci sono i tamponi effettuati dalla ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021), la richiesta della Procura Figc: multa di 210.000 euro per la Lazio e 13diper il Presidente. Niente penalizzazione. La Procura Figc ha chiesto una multa di 210.000 per la Lazio e 13e 10 giorni diperper ildei. Per i medici sociali la Procura ha chiesto 16di, la richiesta della Procura Figc contro la Lazio Ilè quello delle presunte violazioni del protocollo anti-Covid. Nello specifico sotto la luce dei riflettori ci sono ieffettuati dalla ...

