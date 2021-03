Bertrand Tavernier, addio al regista e produttore cinematografico francese (Di venerdì 26 marzo 2021) Bertrand Tavernier: è morto, a 79 anni, il regista e sceneggiatore francese. Fra i suoi successi Round Midnight e Una domenica in campagna. Nel 2015 ottiene il Leone alla carriera a Venezia. Bertrand Tavernier, se ne va una memoria vivente del cinema Una notizia giunta direttamente dagli account dell’Institut Lumière: Bertrand Tavernier è scomparso oggi a 79 anni. produttore, critico cinematografico, regista, sceneggiatore: uomo di una raffinata cultura oltre che una vera e propria memoria vivente del cinema. Fra le sue grandi passioni anche il jazz e la storia, con la maestria di far convivere ogni sua predisposizione culturale senza sacrificare nulla. Bertrand ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021): è morto, a 79 anni, ile sceneggiatore. Fra i suoi successi Round Midnight e Una domenica in campagna. Nel 2015 ottiene il Leone alla carriera a Venezia., se ne va una memoria vivente del cinema Una notizia giunta direttamente dagli account dell’Institut Lumière:è scomparso oggi a 79 anni., critico, sceneggiatore: uomo di una raffinata cultura oltre che una vera e propria memoria vivente del cinema. Fra le sue grandi passioni anche il jazz e la storia, con la maestria di far convivere ogni sua predisposizione culturale senza sacrificare nulla....

Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier. Ne ha dato notizia l'Istituto Lumière #ANSA - la_Biennale : 'I film che ci lascia in eredità costituiscono un corpus affascinante, eclettico e anticonformista che non potremo… - repubblica : ?? Cinema, e' morto Bertrand Tavernier. Il regista francese aveva 79 anni - OvileItalia : RT @ilmanifesto: Addio a Bertrand Tavernier, il regista francese di film come 'Colpo di spugna', 'Una domenica in campagna', 'Che la festa… - zazoomblog : Bertrand Tavernier la virtù ribelle della sfrontatezza - #Bertrand #Tavernier #virtù #ribelle -