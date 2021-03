Arriva la settimana di Pasqua. Attenzione: dove si può andare (Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari Vietato entrare in Toscana, Campania, Valle d’Aosta e Alto Adige. Servono i tamponi per andare in Sicilia e Sardegna Secondo quanto sarà contenuto nel decreto e nel Dpcm verranno consentiti gli spostamenti verso le seconde case, anche se queste sono site in regioni che si trovano in fascia di colore rosso fino a dopo Pasqua. Come riportato dal Corriere, alcuni governatori però, timorosi di vedere Arrivare frotte di vacanzieri da tutta Italia, hanno pensato bene di vietare gli ingressi, sia per evitare assembramenti che per non rischiare di vedere un aumento di casi positivi in un futuro breve. Oltre che per salvaguardare le strutture ospedaliere. Seconde case Si potranno recare nelle seconde case solo i nuclei conviventi e solo se l’abitazione non è abitata. Sarà vietato raggiungere la seconda casa con ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari Vietato entrare in Toscana, Campania, Valle d’Aosta e Alto Adige. Servono i tamponi perin Sicilia e Sardegna Secondo quanto sarà contenuto nel decreto e nel Dpcm verranno consentiti gli spostamenti verso le seconde case, anche se queste sono site in regioni che si trovano in fascia di colore rosso fino a dopo. Come riportato dal Corriere, alcuni governatori però, timorosi di vederere frotte di vacanzieri da tutta Italia, hanno pensato bene di vietare gli ingressi, sia per evitare assembramenti che per non rischiare di vedere un aumento di casi positivi in un futuro breve. Oltre che per salvaguardare le strutture ospedaliere. Seconde case Si potranno recare nelle seconde case solo i nuclei conviventi e solo se l’abitazione non è abitata. Sarà vietato raggiungere la seconda casa con ...

