Vaccini Lombardia, cda di Aria si dimette in blocco (Di giovedì 25 marzo 2021) Dimissioni in blocco per il cda di Aria, la società sotto accusa per i disagi che si sono verificati in Lombardia nella campagna vaccinale, come richiesto lunedì dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Lorenzo Gubian sarà da oggi amministratore unico e dg di Aria "fino all'approvazione del bilancio". Lo ha spiegato lui stesso, in Commissione al Pirellone e a chi gli chiedeva se potesse conservare i due ruoli, "mi risulta che le due posizioni siano compatibili", dice. "Conservo i due ruoli, e poi non è una decisione che spetta a me". Il manager di Aria, a proposito delle difficoltà riscontrate dalla centrale acquisti lombarda, ha spiegato che "l'errore zero è impossibile con questi numeri, stiamo lavorando per migliorare". E gli errori della campagna vaccinale in Lombardia, ...

