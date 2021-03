Una nuova visione di scuola (Di giovedì 25 marzo 2021) di Valentina Ercolino* La proposta del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di svolgere l’attività anche durante i mesi estivi (luglio ed agosto) espressa in audizione al Senato, ha suscitato innumerevoli polemiche da parte del corpo docente. Il Ministro ha successivamente precisato che, come sempre, la scuola terminerà a metà giugno, ma il suo piano è creare “un ponte” per tutti i bambini ed i ragazzi tra quest’anno scolastico e il prossimo, affinchè possano facoltativamente frequentare corsi e laboratori estivi, con lo scopo di recuperare proprio quella socialità persa negli ultimi due anni a causa della attività didattiche a distanza. Queste attività, precisa il Ministro, “non per forza dovranno tenersi a scuola, ma potranno svolgersi anche all’esterno. Né si terrà conto dell’organizzazione in classi. I temi potranno essere i più diversi: si ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) di Valentina Ercolino* La proposta del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di svolgere l’attività anche durante i mesi estivi (luglio ed agosto) espressa in audizione al Senato, ha suscitato innumerevoli polemiche da parte del corpo docente. Il Ministro ha successivamente precisato che, come sempre, laterminerà a metà giugno, ma il suo piano è creare “un ponte” per tutti i bambini ed i ragazzi tra quest’anno scolastico e il prossimo, affinchè possano facoltativamente frequentare corsi e laboratori estivi, con lo scopo di recuperare proprio quella socialità persa negli ultimi due anni a causa della attività didattiche a distanza. Queste attività, precisa il Ministro, “non per forza dovranno tenersi a, ma potranno svolgersi anche all’esterno. Né si terrà conto dell’organizzazione in classi. I temi potranno essere i più diversi: si ...

