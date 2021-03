Sgarbi lapidario: “Ho il cancro ma a Draghi e Fico non frega nulla, per loro c’è solo il Covid” (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Vittorio Sgarbi ha il cancro. Lo ha rivelato ieri a Montecitorio, aggiungendo di aver contratto una forma asintomatica di Covid e chiedendo, per questo motivo, di non dover portare la mascherina in aula. Ma la risposta è stata picche. «In aula mi fanno tenere la mascherina, che fa male alla mia malattia e non serve per combattere il Covid, che io non posso più avere perché l’ho già fatto. Un paradosso». E’ il suo sfogo in un’intervista al Corriere, in cui denuncia le incoerenze di un sistema sanitario e di un governo che ormai considerano i malati di cancro pazienti di serie b. Dove tutto è fagocitato dall’emergenza Covid, tutto subordinato al dio Covid e alle sue esigenze. Sgarbi: io, malato di cancro sono paziente di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Vittorioha il. Lo ha rivelato ieri a Montecitorio, aggiungendo di aver contratto una forma asintomatica die chiedendo, per questo motivo, di non dover portare la mascherina in aula. Ma la risposta è stata picche. «In aula mi fanno tenere la mascherina, che fa male alla mia malattia e non serve per combattere il, che io non posso più avere perché l’ho già fatto. Un paradosso». E’ il suo sfogo in un’intervista al Corriere, in cui denuncia le incoerenze di un sistema sanitario e di un governo che ormai considerano i malati dipazienti di serie b. Dove tutto è fagocitato dall’emergenza, tutto subordinato al dioe alle sue esigenze.: io, malato disono paziente di ...

Advertising

_AlbertoD : RT @claudio_2022: Sgarbi lapidario: “Ho il cancro ma a Draghi e Fico non frega nulla, per loro c’è solo il Covid” - silviacarducci5 : RT @claudio_2022: Sgarbi lapidario: “Ho il cancro ma a Draghi e Fico non frega nulla, per loro c’è solo il Covid” - claudio_2022 : Sgarbi lapidario: “Ho il cancro ma a Draghi e Fico non frega nulla, per loro c’è solo il Covid”… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi lapidario Non si può trasformare Leonardo in una fiction I quasi sette milioni di spettatori non giustificano "lo spettacolo indignitoso di un Leonardo che manca completamente di verità. E senza verità, non esiste cultura". È lapidario Vittorio Sgarbi . Per il critico e storico dell'arte il debutto da record della serie tv di Raiuno 'Leonardo' con Aidan Turner nei panni del Genio di Vinci, è "solo una vittoria di Pirro". ...

Melania Trump "escort": Friedman si scusa. Ma c'è il precedente del Daily Mail Intanto i social si scatenano, Vittorio Sgarbi è lapidario: la Rai dovrebbe censurarlo come ha fatto con Mauro Corona . Già, lo scrittore messo alla porta da Rai3 per aver dato della gallina a Bianca ...

Sgarbi lapidario: “Ho il cancro ma a Draghi e Fico non frega nulla, per loro c’è solo il Covid” Il Primato Nazionale Vittorio Sgarbi: Leonardo? Una boiata pazzesca La nostra rassegna stampa: Sgarbi fa a pezzi la fiction di Rai1: «Tutto il film è sbagliato perché i costumi sono sbagliati, il linguaggio è sbagliato».

Non si può trasformare Leonardo in una fiction Boom di ascolti su Raiuno, Sgarbi stronca il film: "Da solenne il Genio è diventato un insicuro. Costumi, storia, ambienti: tutto sbagliato" ...

I quasi sette milioni di spettatori non giustificano "lo spettacolo indignitoso di un Leonardo che manca completamente di verità. E senza verità, non esiste cultura". ÈVittorio. Per il critico e storico dell'arte il debutto da record della serie tv di Raiuno 'Leonardo' con Aidan Turner nei panni del Genio di Vinci, è "solo una vittoria di Pirro". ...Intanto i social si scatenano, Vittorio: la Rai dovrebbe censurarlo come ha fatto con Mauro Corona . Già, lo scrittore messo alla porta da Rai3 per aver dato della gallina a Bianca ...La nostra rassegna stampa: Sgarbi fa a pezzi la fiction di Rai1: «Tutto il film è sbagliato perché i costumi sono sbagliati, il linguaggio è sbagliato».Boom di ascolti su Raiuno, Sgarbi stronca il film: "Da solenne il Genio è diventato un insicuro. Costumi, storia, ambienti: tutto sbagliato" ...