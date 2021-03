Sammy Basso si laurea per la seconda volta: il giovane affetto da progeria è dottore in Molecular Biology (Di giovedì 25 marzo 2021) Sammy Basso è dottore magistrale in Molecular Biology. Sorridente e con la corona d’alloro sul capo, il giovane affetto da progeria ha immortalato in una foto la gioia per la laurea magistrale conseguita all’Università di Padova mercoledì 24 marzo. A dare la notizia è stata l’Associazione Italiana progeria Sammy Basso onlus: “È appena terminata la discussione della tesi ‘Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing’, il nostro Sammy Basso è dottore magistrale in Molecular Biology con voto 107/110!!!”, si legge in un post pubblicato su Facebook e diventato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)magistrale in. Sorridente e con la corona d’alloro sul capo, ildaha immortalato in una foto la gioia per lamagistrale conseguita all’Università di Padova mercoledì 24 marzo. A dare la notizia è stata l’Associazione Italianaonlus: “È appena terminata la discussione della tesi ‘Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing’, il nostromagistrale incon voto 107/110!!!”, si legge in un post pubblicato su Facebook e diventato ...

