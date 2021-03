Prandelli non è stressato, è depresso (Di giovedì 25 marzo 2021) Cesare Prandelli non c’entra niente con Arrigo Sacchi e neppure con lo stress (tantomeno con Rino Gattuso, ma questa è un’altra storia). Pedersoli mi perdoni, ma derubricare il malessere dell’ex allenatore della Fiorentina ad una questione di incapacità a reggere la pressione e addirittura tirare in ballo gli stipendi milionari che imporrebbero ad un allenatore di farlo, vuol dire non avere la minima idea di che cosa possa passare nella mente non di un allenatore, ma di un essere umano. Cesare Prandelli non è stressato: è depresso. Mi dispiace entrare a gamba tesa nella vita di un uomo come lui, nessuno dovrebbe farlo, nessuno dovrebbe essere, soprattutto, costretto a farlo. Ma io mi sento costretta, perché so bene cosa sia la depressione. Non mi volto dall’altro lato per paura di guardarla chiamandola soltanto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Cesarenon c’entra niente con Arrigo Sacchi e neppure con lo stress (tantomeno con Rino Gattuso, ma questa è un’altra storia). Pedersoli mi perdoni, ma derubricare il malessere dell’ex allenatore della Fiorentina ad una questione di incapacità a reggere la pressione e addirittura tirare in ballo gli stipendi milionari che imporrebbero ad un allenatore di farlo, vuol dire non avere la minima idea di che cosa possa passare nella mente non di un allenatore, ma di un essere umano. Cesarenon è: è. Mi dispiace entrare a gamba tesa nella vita di un uomo come lui, nessuno dovrebbe farlo, nessuno dovrebbe essere, soprattutto, costretto a farlo. Ma io mi sento costretta, perché so bene cosa sia la depressione. Non mi volto dall’altro lato per paura di guardarla chiamandola soltanto ...

