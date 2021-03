Pensioni ultime notizie | probabile rinvio riforma in autunno No dei sindacati

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’argomento, pur delicatissimo e bisognoso di riforme strutturali, non sembra al centro dell’agenda di Governo, almeno per ora. La prospettiva è quella di affrontarlo nel merito e compiutamente soltanto a partire dal prossimo. In altre parole, lenon sono la priorità numero uno per l’Esecutivo Draghi. Questa impostazione è stata recentemente confermata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, che ha reso noto recentemente che ladi Quota 100 “non diventerà un tema di priorità politica finché non avremo avviato il lavoro su altre due questioni in questo momento più importanti, ovvero ladegli ammortizzatori e l’avvio di un confronto con le regioni sulle politiche attive“. Come a voler dire che sono talmente tante le questioni sul tavolo, che parlare ...

Trattamento di fine rapporto, anche nella pubblica amministrazione sta per arrivare il meccanismo del silenzio - assenso per il conferimento del Tfr ai fondi pensione. L'Aran ha convocato per domani i sindacati della pubblica amministrazione per discutere la firma di un accordo. Riforma Pensioni, Cgil, Cisl e Uil, incalzano il ministro del Lavoro e delle politiche Sociali affinché si riapra il tavolo di confronto sul post quota 100. E' tanta l'attesa per la Riforma Pensioni 2021 che stabilirà quelle che saranno le nuove opzioni valutabili dopo l'addio, ormai ufficiale, a Quota 100. Quota 100 infatti sparirà con la fine del 2021 e ...