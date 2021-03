Palermo, il ricordo di Zamparini: “La Juve dovrebbe trattare Dybala come Messi, ho un consiglio per Paulo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Maurizio Zamparini a 360°.L'ex presidente del Palermo è tornato a parlare di due talenti che nel corso della propria permanenza in rosanero hanno senza dubbio fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi palermitani. L'ex patron friulano, nel corso dell'intervista concessa a Radio Crc, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Vendetti Cavani al Napoli, dicono che Osimhen gli somiglia, ma il Matador aveva un fisico che gli permetteva di rincorrere tutti in lungo e in largo per il campo per tutti i 90 minuti. Non so se Osimhen abbia questa caratteristica. Avrei voluto vendere al Napoli pure Dybala, ma De Laurentiis arrivò dietro alla Juve. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato a dovere Dybala. Chi non mette Dybala nelle condizioni di esprimersi al meglio, vuol dire che non capisce ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) Maurizioa 360°.L'ex presidente delè tornato a parlare di due talenti che nel corso della propria permanenza in rosanero hanno senza dubbio fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi palermitani. L'ex patron friulano, nel corso dell'intervista concessa a Radio Crc, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Vendetti Cavani al Napoli, dicono che Osimhen gli somiglia, ma il Matador aveva un fisico che gli permetteva di rincorrere tutti in lungo e in largo per il campo per tutti i 90 minuti. Non so se Osimhen abbia questa caratteristica. Avrei voluto vendere al Napoli pure, ma De Laurentiis arrivò dietro alla. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato a dovere. Chi non mettenelle condizioni di esprimersi al meglio, vuol dire che non capisce ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, il ricordo di Zamparini: 'La Juve dovrebbe trattare Dybala come Messi, ho un consiglio per Paulo'… - Mediagol : #Palermo, il ricordo di Zamparini: 'La Juve dovrebbe trattare Dybala come Messi, ho un consiglio per Paulo'… - maxgiannobi : RT @Venezia1600: 'Venezia, punto di partenza e punto di arrivo, nel ricordo di Marco Polo, di quella straordinaria Via della Seta' L'augu… - EevaRuokosalmi : RT @Venezia1600: 'Venezia, punto di partenza e punto di arrivo, nel ricordo di Marco Polo, di quella straordinaria Via della Seta' L'augu… - comunevenezia : RT @Venezia1600: 'Venezia, punto di partenza e punto di arrivo, nel ricordo di Marco Polo, di quella straordinaria Via della Seta' L'augu… -