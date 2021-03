Palermo, il consiglio di Zamparini: “La Juve dovrebbe trattare Dybala come Messi, ecco cosa dico a Paulo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Maurizio Zamparini a 360°.L'ex presidente del Palermo è tornato a parlare di due talenti che nel corso della propria permanenza in rosanero hanno senza dubbio fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi palermitani. L'ex patron friulano, nel corso dell'intervista concessa a Radio Crc, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Vendetti Cavani al Napoli, dicono che Osimhen gli somiglia, ma il Matador aveva un fisico che gli permetteva di rincorrere tutti in lungo e in largo per il campo per tutti i 90 minuti. Non so se Osimhen abbia questa caratteristica. Avrei voluto vendere al Napoli pure Dybala, ma De Laurentiis arrivò dietro alla Juve. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato a dovere Dybala. Chi non mette Dybala nelle condizioni di esprimersi al meglio, vuol ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) Maurizioa 360°.L'ex presidente delè tornato a parlare di due talenti che nel corso della propria permanenza in rosanero hanno senza dubbio fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi palermitani. L'ex patron friulano, nel corso dell'intervista concessa a Radio Crc, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Vendetti Cavani al Napoli,no che Osimhen gli somiglia, ma il Matador aveva un fisico che gli permetteva di rincorrere tutti in lungo e in largo per il campo per tutti i 90 minuti. Non so se Osimhen abbia questa caratteristica. Avrei voluto vendere al Napoli pure, ma De Laurentiis arrivò dietro alla. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato a dovere. Chi non mettenelle condizioni di esprimersi al meglio, vuol ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo consiglio Questa settimana su La Voce: la Settimana Santa e tanto altro ancora ... la situazione dei Cristiani in Terra Santa, le proposte di legge sulla famiglia in Consiglio ... poliziotto a Palermo, era stato ucciso del 1989 da Cosa Nostra. ? Focus Da grandi, non vorranno figli... ...

Sindaco di Corleone dopo le minacce ricevute ritira le sue dimissioni "Decideremo domani nel corso della riunione con i capigruppo e il presidente del consiglio comunale. Ma ho sentito tanto affetto da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali che sto prendendo in seria considerazione l'intenzione di non dimettermi. Se si fosse andato a votare a ...

Orlando presenta il neo assessore Costumati e attacca il presidente del Consiglio comunale La Repubblica “Ho sentito tanto affetto attorno, penso di non dimettermi e proseguire il mandato” “Decideremo domani nel corso della riunione con i capigruppo e il presidente del consiglio comunale. Ma ho sentito tanto affetto da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali che sto prendendo in s ...

Corleone, un proiettile per il sindaco. Nicolosi in consiglio: ora mi dimetto Minacce in una busta anonima per il primo cittadino. Partite prima che fosse travolto dalle polemiche per essersi vaccinato anzitempo con alcuni membri della sua giunta ...

