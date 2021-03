P.A, Brunetta presenta Patto lavoro in Conferenza unificata (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, ha presentato in Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato il 10 marzo a Palazzo Chigi tra Governo e Sindacati. “La coesione sociale è indispensabile per il cambiamento e l’innovazione della P.A. – ha sottolineato – il rinnovo contrattuale 2019-2021 con le risorse già individuate nelle Leggi di Bilancio approvate dai precedenti Governi è un passaggio fondamentale per accompagnare la riforma della Pubblica amministrazione. Abbiamo già trasmesso al MEF e ai comitati di settore l’atto di indirizzo madre per avviare la tornata contrattuale. Contrariamente a quanto avveniva nel passato, si potranno avviare presso l’Aran più tavoli di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro della Funzione pubblica, Renato, hato inStato-Regioni-enti locali ilper l’innovazione delpubblico e la coesione sociale siglato il 10 marzo a Palazzo Chigi tra Governo e Sindacati. “La coesione sociale è indispensabile per il cambiamento e l’innovazione della P.A. – ha sottolineato – il rinnovo contrattuale 2019-2021 con le risorse già individuate nelle Leggi di Bilancio approvate dai precedenti Governi è un passaggio fondamentale per accompagnare la riforma della Pubblica amministrazione. Abbiamo già trasmesso al MEF e ai comitati di settore l’atto di indirizzo madre per avviare la tornata contrattuale. Contrariamente a quanto avveniva nel passato, si potranno avviare presso l’Aran più tavoli di ...

