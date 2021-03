MotoGP, Morbidelli: “Quest’anno pressione motivante. Voglio stare coi primi” (Di giovedì 25 marzo 2021) Franco Morbidelli è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del GP in Qatar, sul circuito di Losail, che apre la stagione di MotoGP. “Mi sento bene, ho avuto un inverno super, con ottimi test ed una preparazione adeguata. In tanti dicono che sono uno dei favoriti ma… ci sono tanti ‘ma’. Voglio essere tra i primi ma non sarà facile, ci sono tanti piloti veloci. Serve coraggio e dedizione per essere costanti e per stare sempre davanti”, spiega il pilota del Team Yamaha Petronas. L’italiano poi parla della pressione, spiegando le differenze con la scorsa stagione: “Arriviamo da uno stop invernale lungo, ma mi sento bene sulla moto e con il team, quindi ho tanta voglia, tanta energia e c’è tanto entusiasmo per tornare in sella. Quella di Quest’anno è una bella ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Francoè intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del GP in Qatar, sul circuito di Losail, che apre la stagione di. “Mi sento bene, ho avuto un inverno super, con ottimi test ed una preparazione adeguata. In tanti dicono che sono uno dei favoriti ma… ci sono tanti ‘ma’.essere tra ima non sarà facile, ci sono tanti piloti veloci. Serve coraggio e dedizione per essere costanti e persempre davanti”, spiega il pilota del Team Yamaha Petronas. L’italiano poi parla della, spiegando le differenze con la scorsa stagione: “Arriviamo da uno stop invernale lungo, ma mi sento bene sulla moto e con il team, quindi ho tanta voglia, tanta energia e c’è tanto entusiasmo per tornare in sella. Quella diè una bella ...

