Mortal Kombat | svelata la prima immagine di Nitara

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nel film diapparirà anche la temibile, di cui è stata condivisa online laarriverà nei cinema americani il 16 aprile e online è stata condivisa ladi, personaggio che aveva debuttato in occasione di Deadly Alliance. A rivelare il design ideato per il personaggio è stato lo sceneggiatore Greg Russo con un tweet in cui sottolinea: "Attenti, morde". Nel mondo diè un vampiro che attacca gli altri per rimanere viva. Il personaggio non è per forza malvagio, ma agisce prevalentemente pensando a ciò che è meglio per se stessa. L'condivisa da Greg Russo la ...