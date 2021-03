Mercato nero di merce rubata, ricettatore in manette (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Il 9 gennaio scorso, durante un controllo in zona Centocelle, e’ stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, con alcuni oggetti di dubbia provenienza nascosti all’interno dell’autovettura. Quando l’uomo, un macedone di 42 anni, ha aperto il cofano della macchina, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di 2 orologi di note marche con tanto di numero seriale impresso ed un mazzo di chiavi, di cui non ha saputo dare contezza. Da quel momento gli investigatori, sospettando che quelle chiavi potessero aprire un deposito del ricettatore, hanno intrapreso una attivita’ di indagine mirata fino ad individuare l’appartamento dove l’uomo nascondeva numerosa merce di provenienza furtiva tra cui 6 profumi costosi, un amplificatore, 4 orologi di marca, un Hard Disk, un I-Pad, una fotocamera, un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Il 9 gennaio scorso, durante un controllo in zona Centocelle, e’ stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, con alcuni oggetti di dubbia provenienza nascosti all’interno dell’autovettura. Quando l’uomo, un macedone di 42 anni, ha aperto il cofano della macchina, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di 2 orologi di note marche con tanto di numero seriale impresso ed un mazzo di chiavi, di cui non ha saputo dare contezza. Da quel momento gli investigatori, sospettando che quelle chiavi potessero aprire un deposito del, hanno intrapreso una attivita’ di indagine mirata fino ad individuare l’appartamento dove l’uomo nascondeva numerosadi provenienza furtiva tra cui 6 profumi costosi, un amplificatore, 4 orologi di marca, un Hard Disk, un I-Pad, una fotocamera, un ...

