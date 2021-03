Marta Novello si è risvegliata dal coma | come sta la ragazza che era stata accoltellata mentre faceva jogging

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri, 24 marzo 2021, si èdal. Laaveva vissuto una tragedia. Un minorenne l’ha aggredita. Secondo i medici, i colpi inferti sono stati 27 in tutto e hanno portatoin sala operatoria due volte: la prima per una lesione al polmone e la seconda per quella a un tendine. Lanon ricorda ancora cosa sia avvenuto.sta Ladalfarmacologico in cui era tenuta da due giorni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso....

La dichiarazione del presidente di Azione Cristiana Evangelica. 'Ci stringiamo attorno a, aggredita a Mogliano e alla sua famiglia. Condanniamo, con fermezza, l' aggressione che ha subito la ventiseienne mentre stava passeggiando. Rivolgiamo le nostre preghiere al Signore ...La madre del 15enne che ha accoltellato per 20 volte, 26enne trevigiana, che è stata aggredita mentre faceva jogging, non riesce ancora a credere a quello che è successo. Quando i carabinieri le hanno riferito dell'aggressione, è rimasta ...È stata svegliata dal coma farmacologico dopo due giorni nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello di Treviso dove era arrivata in condizioni critiche con 27 coltellate. Marta Novello, 26 anni ...Giallo del movente: notte in carcere per aggressore 15enne. LE INDAGINI. Per ora il movente dell'aggressione resta misterioso. Treviso, massacrata con 20 coltellate mentre fa jogging: chi è Marta Nove ...