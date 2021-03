Mario Puddu ha ottenuto giustizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Mario Puddu, ex sindaco di Assemini per il MoVimento 5 Stelle è stato assolto dal reato d’abuso d’ufficio. Così ha deciso la Corte d’Appello di Cagliari. Quando il 18 ottobre 2018 Puddu venne condannato in primo grado, coerentemente con il codice etico del MoVimento 5 Stelle ritirò la sua candidatura da presidente della Regione Autonoma Sardegna. A Mario, colonna storica del MoVimento, un ringraziamento per la coerenza dimostrata in quella occasione e per il grande lavoro svolto a favore della sua comunità. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 25 marzo 2021), ex sindaco di Assemini per il MoVimento 5 Stelle è stato assolto dal reato d’abuso d’ufficio. Così ha deciso la Corte d’Appello di Cagliari. Quando il 18 ottobre 2018venne condannato in primo grado, coerentemente con il codice etico del MoVimento 5 Stelle ritirò la sua candidatura da presidente della Regione Autonoma Sardegna. A, colonna storica del MoVimento, un ringraziamento per la coerenza dimostrata in quella occasione e per il grande lavoro svolto a favore della sua comunità. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

