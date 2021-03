Lorenzo Viotti | il Maestro che non ti aspetti

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 30 marzo 2021 A chi pensa che la musica classica sia appannaggio esclusivo di vecchi, polverosi e scricchiolanti nostalgici, Lorenzo Viotti può far cambiare idea con una semplice scrollata del suo feed instagram. Sull’account del maestro svizzero, fresco di insediamento alla direzione della Netherlands Philharmonic Orchestra e della Dutch National Opera, la racchetta da tennis si alterna alla bacchetta. Entrambe abilissime nel far guizzare i suoi muscoli. E anche il ciuffo dai riflessi biondi sembra nato per ondeggiare con vigore sul podio.