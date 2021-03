Libero: per la Lazio il protocollo Figc non è mai entrato in vigore, manca l’applicazione del Coni (Di giovedì 25 marzo 2021) Libero scrive del processo alla Lazio per il caso tamponi e riporta un’indiscrezione sulla memoria difensiva presentata dal club biancoceleste. Pare contenga l’accusa che il protocollo Figc non sia mai entrato in vigore perché mancherebbe l’applicazione del Coni. Il quotidiano scrive: “C’è poi un punto che farà discutere. La memoria difensiva, a pagina 23, avanza una conclusione-bomba. Il rispetto delle norme contenute nel famigerato protocollo sanitario attorno al quale ruota il calcio professionistico in Italia è disciplinato dal comunicato 78/A pubblicato l’1 settembre 2020. Ebbene, secondo la Lazio il protocollo non è mai entrato in vigore perché ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021)scrive del processo allaper il caso tamponi e riporta un’indiscrezione sulla memoria difensiva presentata dal club biancoceleste. Pare contenga l’accusa che ilnon sia maiinperché mancherebbedel. Il quotidiano scrive: “C’è poi un punto che farà discutere. La memoria difensiva, a pagina 23, avanza una conclusione-bomba. Il rispetto delle norme contenute nel famigeratosanitario attorno al quale ruota il calcio professionistico in Italia è disciplinato dal comunicato 78/A pubblicato l’1 settembre 2020. Ebbene, secondo lailnon è maiinperché ...

