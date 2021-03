Lazio | sondati quattro nomi per sostituire Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 marzo 2021) La Lazio è a lavoro per trovare un sostituto di Inzaghi nel caso in cui non si arrivasse a un accordo sul rinnovo Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio appare sempre più complicato. Mentre il tecnico riflette sul futuro, la Lazio comincia a guardarsi intorno. Vari nomi che piacciono, 4 in particolare. Il primo è quello di Mihajlovic, che ha un legame particolare con il mondo biancoceleste. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24 Come scrive il Corriere dello Sport, il secondo che piace è Roberto De Zerbi: una suggestione che al momento non convince troppo. Piacciono poi Gattuso e Juric.