Incidente frontale tra due auto a Roma | muore il 19enne Daniel Guerini | calciatore della Lazio

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 marzo 2021): è morto ilÈ morto in un’d’Primavera di appena 19 anni. Il ragazzo ha perso la vita in uno scontroavvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 24 marzo, a, in viale Palmiro Togliatti all’incrocio con viale deinisti. Una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre 19enni hanno avuto un. E, è morto nell’impatto. I due amici che si trovavano con lui sono stati trasferiti ...