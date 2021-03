In Cina H&M non si acquista più sulle piattaforme di e-commerce (Di giovedì 25 marzo 2021) Da qualche giorno H&M è sparito dalle maggiori piattaforme di shopping on line cinese, da colossi come Tmall e Alibaba. Il motivo? Avere preso posizione mesi fa sulle accuse di lavoro forzato e discriminazione nei confronti della minoranza musulmana uigura della regione dello Xinjiang dove viene prodotto circa il 20% del cotone usato in tutto il mondo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Da qualche giorno H&M è sparito dalle maggiori piattaforme di shopping on line cinese, da colossi come Tmall e Alibaba. Il motivo? Avere preso posizione mesi fa sulle accuse di lavoro forzato e discriminazione nei confronti della minoranza musulmana uigura della regione dello Xinjiang dove viene prodotto circa il 20% del cotone usato in tutto il mondo.

Advertising

OI_journal : Nike e H&M travolte dalla rabbia cinese a seguito della preoccupazioni sollevate sul cotone dello #Xinjiang.… - fangbianmen : RT @galbcasanova: La vicenda di H&M si sta ingrandendo. In #Cina???? alcuni attori hanno interrotto i loro rapporti con quelle marche che han… - cinitalia : H&M e Nike non sanno nulla del cotone del Xinjiang - galbcasanova : La vicenda di H&M si sta ingrandendo. In #Cina???? alcuni attori hanno interrotto i loro rapporti con quelle marche c… - MRambo29 : Questo è il momento buono per staccare i ponti con la CINA. H&M ha iniziato .....bloccando gli ordini di cotone per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina H&M H&M e Nike non sanno nulla del cotone del Xinjiang ... la loro ragione per boicottare il cotone proveniente da questa zona nasce dalla menzogna dei cosiddetti 'lavori forzati' nel Xinjiang, che, peggio ancora, è ridicola (letteralmente Huang (H) Miu (M) ...

H blocca import cotone da Cina, paese lo boicotta La Cina non è il primo paese in cui H&M decide di fermare le importazioni di materiale: per la policy del colosso svedese già in passato sono stati bloccati i rapporti di forniture da Uzbekistan, ...

H&M blocca import cotone da Cina, paese lo boicotta - Lifestyle Agenzia ANSA Cina: attacchi a H&M, Adidas, Nike e altri marchi di moda per la loro posizione sullo Xinjiang Il Partito comunista al governo della Cina ha attaccato H&M e altri marchi di abbigliamento e calzature in un clima già teso a causa ...

H blocca import cotone da Cina, paese lo boicotta ROMA, 24 MAR - è sfida con la Cina sul tema dei diritti umani anche dal fronte della moda. La decisione del colosso svedese dell'abbigliamento H&M di non rifornirsi più di cotone dalla regione cinese ...

... la loro ragione per boicottare il cotone proveniente da questa zona nasce dalla menzogna dei cosiddetti 'lavori forzati' nel Xinjiang, che, peggio ancora, è ridicola (letteralmente Huang () Miu (M) ...Lanon è il primo paese in cui&M decide di fermare le importazioni di materiale: per la policy del colosso svedese già in passato sono stati bloccati i rapporti di forniture da Uzbekistan, ...Il Partito comunista al governo della Cina ha attaccato H&M e altri marchi di abbigliamento e calzature in un clima già teso a causa ...ROMA, 24 MAR - è sfida con la Cina sul tema dei diritti umani anche dal fronte della moda. La decisione del colosso svedese dell'abbigliamento H&M di non rifornirsi più di cotone dalla regione cinese ...