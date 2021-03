Grand Hotel Alassio | l’estate che vorremmo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) La chiamano la «città degli innamorati», perché ad Alassio in ogni angolo c’è un’opera d’arte che parla d’amore, come gli Innamorati in bronzo di Eros Pellini e Les amoureux di Reymond Peynet raffigurati sull’iconico muretto con le ceramiche decorate e firmate da personaggi celebri, cominciando dal pittore Mario Berrino che lo ideò insieme allo scrittore Ernest Hemingway. Ma poi in questo piccolo paese della Riviera di Ponente, da sempre meta del turismo più ricercato, c’è molto altro: il mare, un romantico centro storico con le casette colorate tipiche della Liguria e i suoi vicoli, la Dolce Vita che tutti ora vorremmo goderci, magari cominciando dall’hotel simbolo di Alassio e delle vacanze più esclusive, il Grand Hotel Alassio Resort & Spa.