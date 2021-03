F1, Sainz: “Voglio godermi esperienza in Ferrari, un sogno per me” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Fin dal momento in cui sono arrivato a gennaio volta ho capito che la Ferrari è un qualcosa di speciale per ogni pilota di Formula 1. Voglio godermi questo percorso e questa esperienza che sogno da quando avevo 10 anni“. Carlos Sainz scalpita per iniziare la sua avventura in Ferrari nel GP del Bahrain. Solo tre giorni di test per lui con la Rossa, ma lo spagnolo non ha paura. “Penso di aver fatto un buon lavoro nel corso dell’inverno per arrivare il più preparato possibile. Ho lavorato tanto al simulatore, avrei voluto percorrere più km in macchina ma mi sento pronto per provarci – prosegue in conferenza stampa -. Avere cambiato squadra così spesso può aiutare ma non c’è una regola precisa, dipende dalla vettura e dalle prime sensazioni. Sono sicuro che nella prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) “Fin dal momento in cui sono arrivato a gennaio volta ho capito che laè un qualcosa di speciale per ogni pilota di Formula 1.questo percorso e questacheda quando avevo 10 anni“. Carlosscalpita per iniziare la sua avventura innel GP del Bahrain. Solo tre giorni di test per lui con la Rossa, ma lo spagnolo non ha paura. “Penso di aver fatto un buon lavoro nel corso dell’inverno per arrivare il più preparato possibile. Ho lavorato tanto al simulatore, avrei voluto percorrere più km in macchina ma mi sento pronto per provarci – prosegue in conferenza stampa -. Avere cambiato squadra così spesso può aiutare ma non c’è una regola precisa, dipende dalla vettura e dalle prime sensazioni. Sono sicuro che nella prima ...

