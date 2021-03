Elkjaer | “E’ incredibile come l’Inter non abbia capito Eriksen per così tanto tempo”

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’ex giocatore dell’Hellas Verona, Preben, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del suo connazionale Christiane della sua non esaltante esperienza al: “Ènon sia statoper, sono rimasto stupito. Un anno è troppo per un giocatore del suo livello, ma sono fiero di lui perché ha lottato e vinto. Pensavamo che sarebbe stato ceduto, mafa bene a costruire intorno a lui. Non mi piacegiocano i nerazzurri, sono troppo difensivi e le grandi devono attaccare”. SportFace.

