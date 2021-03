“Educazione Civica a scuola”: libro di testo digitale e a stampa (Di giovedì 25 marzo 2021) Winscuola ha pubblicato il libro di testo “Educazione Civica a scuola” in formato digitale o a stampa per studenti delle secondarie di primo e secondo grado per il nuovo insegnamento di “Educazione Civica”. Gli insegnanti possono visualizzare e valutare la COPIA SAGGIO digitale registrandosi gratuitamente al sito della editrice winscuola.com Gli studenti possono acquistare il libro in formato digitale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Winha pubblicato ildi” in formatoo aper studenti delle secondarie di primo e secondo grado per il nuovo insegnamento di “”. Gli insegnanti possono visualizzare e valutare la COPIA SAGGIOregistrandosi gratuitamente al sito della editrice win.com Gli studenti possono acquistare ilin formatoL'articolo .

