È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat (Di giovedì 25 marzo 2021) relativi al commercio estero nel primo bimestre del 2021 Brexit, export Made in Italy in Uk a -26% nei primi 2 mesi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) relativi al commercio estero nel primo bimestre del 2021 Brexit, export Made in Italy in Uk a -26% nei primi 2 mesi su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di Covid negli Stati Uniti superano quota 30 milioni, attestandosi per l'esattezza a 30.001.245. E' quanto e… - franzrusso : #Instagram è la piattaforma social media che condivide più dati degli utenti verso terze parti. È quanto emerge da… - Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. E' quanto emerge d… - michelazingone : RT @franzrusso: #Instagram è la piattaforma social media che condivide più dati degli utenti verso terze parti. È quanto emerge da una rice… - la_staxy : RT @ultimenotizie: Il 70% ha rinunciato a pranzi e cene in casa di parenti e amici e quasi nove italiani su dieci (86%) hanno detto addio a… -