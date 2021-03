Draghi: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche” (Di giovedì 25 marzo 2021) “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi durante la sessione di lavoro del Consiglio europeo sul covid-19, sostenendo la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche. Lo fanno sapere fonti di palazzo chigi Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Iladida”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mariodurante la sessione di lavoro del Consiglio europeo sul covid-19, sostenendo la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da. Lo fanno sapere fonti di palazzo chigi

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sui vaccini l’Unione europea ha dimostrato un drammatico fallimento. Come cittadini italiani, l’ho ribadi… - gennaromigliore : Grazie al presidente #Draghi per essersi fatto portavoce con il presidente Erdogan delle preoccupazioni dei tanti c… - lucianonobili : “Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli e per la ripresa dell'economia. L'ac… - caselli_s : RT @davcarretta: Sui vaccini “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche”, ha detto Dra… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Draghi: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche” -