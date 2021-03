DAZN, preoccupazioni per la gara diritti tv del prossimo triennio (Di giovedì 25 marzo 2021) L’azione di Sky rischia di minare irreparabilmente l’integrità della gara per i diritti tv, con conseguenti danni per la Lega Serie A e le società sportive. E le preoccupazioni arrivano da DAZN. Forti preoccupazioni espresse da DAZN in merito al corretto svolgimento della gara per l’assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio. In tal senso, la piattaforma di streaming ha inviato una lettera alla Lega Serie A. La lettera fa riferimento all’impegno finanziario assunto nei confronti della Lega e delle società sportive, riguardo ad un potenziale nuovo processo di gara. DAZN ha inoltre reso noto la volontà di intraprendere ogni azione possibile a tutela dei propri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) L’azione di Sky rischia di minare irreparabilmente l’integrità dellaper itv, con conseguenti danni per la Lega Serie A e le società sportive. E learrivano da. Fortiespresse dain merito al corretto svolgimento dellaper l’assegnazione deitv del. In tal senso, la piattaforma di streaming ha inviato una lettera alla Lega Serie A. La lettera fa riferimento all’impegno finanziario assunto nei confronti della Lega e delle società sportive, riguardo ad un potenziale nuovo processo diha inoltre reso noto la volontà di intraprendere ogni azione possibile a tutela dei propri ...

