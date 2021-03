Dante, la poesia e la pandemia. La riflessione di D’Ambrosio (Di giovedì 25 marzo 2021) “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” è il verso di Dante, tratto dal XVII canto del Purgatorio. Come spesso succede alla poesia, un verso può anche avere vita autonoma. Certo, va compreso nel suo contesto e seguendo il pensiero del poeta, di Dante, in questo caso, e di quanto racconta nel Canto in questione. Eppure è anche vero che la metafora poetica sorpassa i confini del testo e del contesto e giunge a noi con una potenza evocativa senza pari. E più il verso è pregnante e più risiede in noi come fonte. Più volte ci ritornano mente e cuore e vi ritrovano spunti per il pensare, cibo per l’anima, conforto interiore. “Leggetela cento volte una poesia – ha scritto Robert Frost – e non può mai perdere il sapore di un significato che una volta si sviluppò di sorpresa mentre procedeva… Comincia nel piacere, inclina ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” è il verso di, tratto dal XVII canto del Purgatorio. Come spesso succede alla, un verso può anche avere vita autonoma. Certo, va compreso nel suo contesto e seguendo il pensiero del poeta, di, in questo caso, e di quanto racconta nel Canto in questione. Eppure è anche vero che la metafora poetica sorpassa i confini del testo e del contesto e giunge a noi con una potenza evocativa senza pari. E più il verso è pregnante e più risiede in noi come fonte. Più volte ci ritornano mente e cuore e vi ritrovano spunti per il pensare, cibo per l’anima, conforto interiore. “Leggetela cento volte una– ha scritto Robert Frost – e non può mai perdere il sapore di un significato che una volta si sviluppò di sorpresa mentre procedeva… Comincia nel piacere, inclina ...

Papa: Dante precursore della nostra cultura multimediale La ricchezza di figure, di narrazioni, di simboli, di immagini suggestive e attraenti che Dante ci ... in cui parole e immagini, simboli e suoni, poesia e danza si fondono in un unico messaggio. Si ...

"Dante? Un maestro di fede profonda": il cardinale Ravasi commenta la lettera del Papa 'Dante era un credente e aveva una straordinaria conoscenza della Bibbia, - è stato calcolato che ... È la grandezza della poesia che riesce a dire verità trascendenti'.

Dante Alighieri: 700 anni di divina poesia Filodiritto Nuova composizione musicale per “700 Dante” Biografia e poesia si intrecciano con una musica sempre variata, che accompagnerà il canto basato su alcuni fra i più celebri versi della “Vita nota” e della “Divina commedia”. Nato il 7 giugno 2010 ...

Dantedì, 12 passi delle opere di Dante Alighieri che devi assolutamente conoscere Il 25 marzo è la giornata dedicata al Sommo Poeta. Quest'anno ricorre il settimo centenario della morte del padre della lingua italiana che si celebra con eventi e iniziative in tutta Italia ...

